أونسا يعلن تمديد حملات تلقيح الماشية

هبة بريس _ الرباط

يواصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح قطيع الأبقار ضد الحمى القلاعية وترقيمه والحملة التذكيرية لتلقيح الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وداء الجدري عند الأغنام، معلنا تمديد حملات تلقيح الماشية بمختلف جهات وأقاليم المملكة.

وأفاد بلاغ للمكتب، بأنه والى حدود 16 ماي 2022، مكنت عملية تلقيح القطيع الوطني من تحصين مليون و716 ألفا و235 رأسا من الأبقار ضد الحمى القلاعية، وترقيم 473 ألفا و965 رأس، علاوة على تلقيح 16 مليون و102 ألف و681 من الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وداء الجدري، و3 ملايين و606 آلاف و627 رأسا من الماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وأعلن البلاغ ذاته عن مواصلة تنفيذ هذه الحملات الوقائية الوطنية بكل جهات المملكة بالمجان لفائدة جميع المربين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لأونسا والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين بتعاون مع السلطات المحلية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وفي هذا الصدد، ومن أجل بلوغ تغطية شاملة للقطيع الوطني من الأبقار والاغنام والماعز، أفاد أونسا، أنه قد تم تمديد حملات تلقيح الماشية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وعليه، فإن المكتب يدعو جميع المربين للانخراط في هذه الحملات الوقائية بهدف تعزيز مناعة القطيع والحفاظ على الحالة الصحية للرصيد الحيواني.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك 1443 (2022)، قامت المصالح البيطرية للمكتب منذ شهر يناير 2022، وفق ذات البلاغ، بتسجيل أزيد من 242 ألف ضيعة تربية وتسمين الأغنام والماعز، كما يشرف أونسا على عملية ترقيم الأغنام والماعز بمختلف جهات المملكة والتي انطلقت منذ بداية شهر أبريل 2022، حيث تم ترقيم 3 ملايين رأس الى غاية 16 ماي 2022.

هذه العملية مازالت مستمرة، وفق أونسا، ويتم تنفيذها بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين، ومن المرتقب أن تشمل حوالي 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز على غرار السنة الماضية.

وبالإضافة إلى عملية ترقيم الأغنام والماعز ومع اقتراب عيد الأضحى، يقوم المكتب بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، علاوة إلى مراقبة فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة ويتم تتبعها عن قرب وباستمرار بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية

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