بالصور .. هكذا يستعد المغرب واسبانيا لفتح معبري سبتة ومليلية قبيل الموعد بساعتين

هبة بريس - مكتب طنجة

تتجه الأنظار منتصف ليلة الثلاثاء الى المعبرين الحدودين لسبتة ومليلية المحتلتين ، حيث ستستأنف عملية العبور بعد اغلاق دام لأزيد من سنتين .

وسخرت السلطات المغربية والاسبانية جميع امطانياتها البشرية واللوجيستيكية من اجل تيسير عودة التنقل البري بين المغرب والثغرين السليبين .

وأعلن المغرب بصفة رسمية االأحد، عبر بلاغ من مصدر مسؤول من السلطات، أن فتح المعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية، سيكون بدون أنشطة تهريب السلع والبضائع التي كانت تُمارس قبل سنتين من الإغلاق.

وقال البلاغ إن “السلطات المغربية لن تسمح مطلقا بجعل المعابر البرية باب سبتة وبني انصار، بعد إعادة فتحها، ممرات لأنشطة تهريب السلع والبضائع.” وبالتالي قطع المغرب الشك باليقين في هذه المسألة، خاصة أن العديد من الإشاعات كانت تشير مؤخرا أن إعادة فتح المعبرين الحدوديين سيعيد أيضا أنشطة إخراج السلع من سبتة ومليلية نحو المغرب.

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