الأزمة الاقتصادية.. لقجع يعلن استطاعة المغرب حصر معدل التضخم

هبة بريس _ الرباط

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المغرب حصر الإتجاه التصاعدي للتضخم في أقل مستوى ممكن وهو 4 في المائة ، مقارنة مع بلدان ذات إمكانيات اقتصادية كبيرة ، أو بلدان تنتمي لنفس المنطقة الجغرافية.

وأوضح لقجع في جواب على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الأمر لم يأتي بالصدفة بل نتيجة سياسة إرادية قوية استلزمت اتخاذ قرارات صعبة استندت في معظمها على حسابات دقيقة.

وأضاف لقجع، أن الحكومة كان عليها أن توازن بين مجهود مالي كبير لدعم المواد الاساسية و القطاعات المتضررة، وبين الحفاظ في نفس الوقت على المجهود التنموي النابع من رؤية ملكية ذات أبعاد استراتيجية و التزامات الحكومة في اطار النموذج التنموي.

و أكد المسؤول الحكومي ، أن معدل التضخم حسب المندوبية السامية للتخطيط سيسير تدريجيا في مستويات مرتفعة ليبلغ 4 في المائة فيما يبلغ في الولايات المتحدة 8 في المائة ، و 6.5 بالمائة في الإتحاد الأوربي.

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