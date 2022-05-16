المغرب – ألمانيا : إرادة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

هبة بريس _ الرباط

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع كاتبة الدولة البرلمانية بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بيربل كوفلر، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأبرز بيان للوزارة أن الوزيرتين سلطتا، خلال هذه المباحثات، التي جرت بحضور السفير الألماني الجديد بالمغرب، روبرت دولجر، الضوء على الشراكة القوية، وعلى أهمية العلاقات المغربية الألمانية، معربين عن ارتياحهما لجودة وكثافة التعاون المالي والفني بين البلدين.

كما جددتا التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، نوهت السيدة فتاح العلوي بالدعم المالي الذي قدمته الحكومة الألمانية للمغرب خلال أزمة كوفيد 19، وكذا بالمبادرة الألمانية “شراكة لتشجيع الإصلاحات”، التي أطلقت سنة 2019 ، والتي تشكل إطارا جديدا وواعدا للتعاون بين البلدين.

من جانبها، شددت السيدة كوفلر على الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة الألمانية للشراكة مع المغرب، والرغبة في توسيع نطاقها ليشمل القطاعات الأخرى ذات الأولوية، مثل مجالات الانتقال الأخضر.

وخلص البلاغ إلى أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض الإصلاحات الرئيسية التي انخرط فيها المغرب، في سياق خلاصات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، وكذا المشاريع ذات الأولوية التي تم إطلاقها في هذا الاتجاه

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