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صحيفة : إسبانيا تقرر عدم تقديم شكاية ضد المغرب في ملف التجسس

2022-05-16 / 21:32
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “إلكونفيدينثيال” ان الحكومة الإسبانية قررت عدم تقديم أي شكاية ضد المغرب أو إسرائيل بخصوص قضية استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس

ونقلت الصحيفة أن السلطة التنفيذية لن تقدم أي احتجاج ضد إسرائيل على الرغم من التأكد من أن البرنامج المستخدم في عملية التجسس كان هو “بيغاسوس” الذي تصنعه شركة NSO العبرية كما أن الحكومة لن تُقدم أي شكاية إلى السلطات المغربية أو ضدها

وكشف وزير شؤون رئاسة الوزراء الإسباني، فيلكس بولانيوس، أن هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، تعرضا للاختراق بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وكشف بولانيوس، أن اختراق هاتف سانشيز كان في مايو 2021.

ورغم أن المسؤول الإسباني لم يحدد الجهة التي تقف وراء الاختراق غير ان حزب “بوديموس” الإسباني، اشار ممثلته، خاومي أسينس، الى المغرب

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‫8 تعليقات

  1. أظن ان المغرب ليس بحاجة للتجسس على اسبانيا لأنهما يلعبان بينهما بأوراق مكشوفة.

  3. المغرب عقدة الجزائر المصطنعة هو شوكة في حلق العصابة العسكرية الحاكمة هناك من يختلف الاكاذيب ..

  4. المغرب قوة ضاربة استخباراتيا وفكريا وعلميا بدون بترول وبدون غاز ..

  5. عاشت المملكة المغربية وعاش الملك محمد السادس والصحراء مغربية سبتة مغربية و مليلية مغربية والجزر الجعفرية مغربية الله الملك الوطن..

  6. التجسس يفيد في السيطرة علي الاشخاص وابتزازهم وكسب طاعتهم هكذا يسيطرون على الحكام ..

  8. يجب على المغرب ان يعترف بجمهورية كاتالونيا
    وفتح حوار جدي مع اسبانيا من اجل حل جميع المشاكل بسلام والتعاون رغم ان اسبانيا تتعالى وتنظر الى المغرب كدولة ضعيفة ومتخلفة..

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