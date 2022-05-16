الرشيدية .. حريق بواحة ضواحي ارفود والجهود متواصلة لاخماده

2022-05-16 / 20:27
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هبة بريس – الرشيدية

شب ظهر اليوم الاثنين 16 ماي الجاري حريق بواحة اللحاين بالجماعة الترابية عرب الصباح زيز ضواحي ارفود إقليم الرشيدية .

وحسب مصدر محلي مطلع ل”هبة بريس”، فإن الحريق اندلع بشكل مفاجئ في عدد من أشجار النخيل و اشجار اخرى بواحة قصر اللحاين، وأتى الى حدود الساعة في حصيلة أولية على أزيد من 220 نخلة .

الحريق استنفر مختلف مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا الى مكان الحادث وانخرطوا الى جانب الساكنة المحلية في عملية إخماد الحريق.

ولا تزال الى حدود كتابة هذا الخبر الجهود متواصلة بحضور والي الجهة عامل إقليم الرشيدية من اجل السيطرة على الحريق، وسط إكراه ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها المنطقة، وبعد نقط الماء عن الحريق

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تعليق واحد

  1. الجرف لا توجد به وقاية مدنية متى ستصل من مدينة الراشدية ? يجب حماية السكان من الحرائق التي تلهمهم منذ ما يزيد على ثلاث سنوات

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