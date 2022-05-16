برنامج فرصة .. الحكومة توصلت بأزيد من 150 ألف طلب

هبة بريس _ الرباط

افادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور أن عدد ملفات المشاريع المودعة في إطار برنامج “فرصة” عبر المنصة الرقمية للبرنامج بلغ أزيد من 150 ألف ملف.

وقالت عمور، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 16 ماي 2022، بأن معطيات المنصة الإلكترونية www.forsa.ma، التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض، بينت أن طلبات الاستفادة همت مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزيرة أنه وخلافا للبرامج السابقة التي كان أكثر المستفيدين منها من المدن الكبرى، فبرنامج “فرصة” وبفضل المنصة الرقمية عرف تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، حيث تبين أن نسبة 26 بالمائة من الطلبات فقط همّت المدن الكبرى في مقابل 74 بالمائة من الطلبات سُجّلت بالمدن الصغرى والعالم القروي.

وتابعت الأخيرة أن المنصة الإلكترونية والإجراءات المصاحبة مكنت من دمقرطة هذه العملية وإحاطتها بالشفافية اللازمة ومنحت طلب الاستفادة للجميع على مدى 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

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