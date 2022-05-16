فرض اختبار PCR ..عملية مرحبا تتحول إلى” سير فحالك “

هبة بريس _ الرباط

لازال السؤال مطروحا عن الدواعي المنطقية حول الاستمرار في العمل باختبار PCR على القادمين إلى المملكة عبر البوابات الحدودية الجوية اذ كان منتظرا رفع هذا القرار تشجيعا للسياحة .

واذا تم الإستمرار في العمل بإختبار PCR فان هذا يتناقض مع تطلعات الحكومة التي تراهن على السياحةوهي التي خصصت ملياري درهم لدعمها جراء الإغلاق الطويل الذي فرضته جائحة كورونا منذ سنة 2020.

ومن الواضح ان عدم رفع هذا القرار سيشكل عرقلة كبيرة للسياحة بل سيكون حد منيع ضد انتعاشها ناهيك على كونه ” تكلفة مالية ” اضافية ستدفع السياح الى تغيير الوجهة نحو بلدان اخرى رفعت العمل باختبار PCR.

والظاهر ايضا ان عملية مرحبا ستكون فاقدة لطعمها الأولي عل اعتبار ان تكلفة PCR تتجاوز سعر تذكرة وهي عملية الواضح فيها أن السياح او المغاربة ستزداد معاناتهم وهم الذين تكبدوا تداعيات كورونا قبل سنتين

واذا لم تتحرك وزارة السياحة لرفع هذا القرار فسنكون قد تعاملنا مع جاليتنا وسياحنا بمنطق يقارب ” سيرو فحالكم ” ونحن الذين ننتظر رواجهم المالي في فترة نتطلع فيها لإنتعاش السياحة

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