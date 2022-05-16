فرض اختبار PCR ..عملية مرحبا تتحول إلى” سير فحالك “
لازال السؤال مطروحا عن الدواعي المنطقية حول الاستمرار في العمل باختبار PCR على القادمين إلى المملكة عبر البوابات الحدودية الجوية اذ كان منتظرا رفع هذا القرار تشجيعا للسياحة .
واذا تم الإستمرار في العمل بإختبار PCR فان هذا يتناقض مع تطلعات الحكومة التي تراهن على السياحةوهي التي خصصت ملياري درهم لدعمها جراء الإغلاق الطويل الذي فرضته جائحة كورونا منذ سنة 2020.
ومن الواضح ان عدم رفع هذا القرار سيشكل عرقلة كبيرة للسياحة بل سيكون حد منيع ضد انتعاشها ناهيك على كونه ” تكلفة مالية ” اضافية ستدفع السياح الى تغيير الوجهة نحو بلدان اخرى رفعت العمل باختبار PCR.
والظاهر ايضا ان عملية مرحبا ستكون فاقدة لطعمها الأولي عل اعتبار ان تكلفة PCR تتجاوز سعر تذكرة وهي عملية الواضح فيها أن السياح او المغاربة ستزداد معاناتهم وهم الذين تكبدوا تداعيات كورونا قبل سنتين
واذا لم تتحرك وزارة السياحة لرفع هذا القرار فسنكون قد تعاملنا مع جاليتنا وسياحنا بمنطق يقارب ” سيرو فحالكم ” ونحن الذين ننتظر رواجهم المالي في فترة نتطلع فيها لإنتعاش السياحة
8 تعليقات
على العكس تماما بالمقارنة مع الاردن اللدي فتح أجواءه في واخر 2021 وبالضبط مع حلول رأس السنة ارتفعت نسبة المداخيل الى اكتر من 300/100 وفي المغرب الاغلاق الكلي بحجة الحفاض بالمكتسبات
واي مكتسبات لا شيء سوى تفقير وتجويع المواطن البسيط وافلاس عدة شركات
نحن كجالية نطالب بإلغاء شروط السفر من تلقيح و تحليلة pcr أو على الأقل توحيد الشروط
يلا كانو المسيرين مكلخين هي يخليو هاد الإجراءات
وتما نعرفو البلاد راه ماخاصها خير والشفارا اللي مسيرين هما اللي مابغينش الخير للبلاد حيت كروشهوم عمرات
ننبه إلى ضرورة المراجعة الدقيقة قبل النشر لتجنب الأخطء اللغوية والنحوية ، على سبيل المثال :” ومن الواضح ان عدم رفع هذا القرار…. بل سيكون حد منيع ضد انتعاشه ” ؛ فالأ صح هو :”ومن الواضح … بل سيكون حدا منيعا ضد انتعاشه” لأن كلمة
حدا خبر منصوب لفعل سيكون ومنيعا نعت تابع لمنعوته…
وشكرا….
زرت مؤخرا المغرب وكلفني اختبار Pcr 84 يورو ذهابا وايابا والغريب في الامر أن لا أحد في المطار راقبه, ولكن لن آتي ابدا بعائلتي لانه مكلف جدا ودون جدوى والدول الاوربية لم تعد تطالب لا بجواز التلقيح ولا ب Pcr, اذن وجهتنا ستكون اسبانيا باذن الله.
Radi ndawaz mes vacances en Espagne.. Marhaba dialkom zidoha fi raskom
تتواتر الاخبار الوافدة من الجنوب الاسباني عن ارتفاع مهول لحجوزات شباب الجالية المغربية للعام الثاني على التوالي…و لربما ما لا يخطر على بال من يسهرون على تدبير تدابير دخول المهاجرين المغاربة هو ان الجيل الجديد لم تعد له حماسة زيارة بلده كما الآباء و جاذبية السياحة الاسبانية و أسعارها التنافسية زد على ذلك تجاوز معيقات التحاليل و الجواز الصحي فانخفاض اسعار تذاكر الطائرات و لن اتكلم عن البواخر…هناك شعور عند اخواننا ان بلدهم يستغني عنهم..
Wach mcharkin m3a s7ab PCR dakchi 3lach mabghach i7eydoh,khasna nb7to fhad lmaseala,yajib tadkhol lhmochi wacholran