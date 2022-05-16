طاجين الدود.. .متابعة صاحب “المطعم ” في حالة اعتقال وإحالته على السجن
هبة بريس _ بني ملال
قررت النيابة العامة بأزيلال متابعة صاحب مطعم بشلالات أوزود في حالة اعتقال، بعدما جرى الاستماع إليه اليوم الاثنين على خلفية طاجين “الدود”.
وقالت مصادر الجريدة إن النيابة العامة قد وجهت للمعني بالأمر تهمة عرض مواد فاسدة للاستهلاك ونقل لحوم في ظروف غير صحية
وسيكون صاحب المحل على موعد مع قضيته في جلسة علنية يوم الخميس المقبل .
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي على نطاق واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة اكتشاف طاجين مملوء بالدود حسب رواية صاحب الفيديو بأحد مطاعم شلالات أوزود التابعة لإقليم أزيلال.
وكانت السلطات المحلية بإقليم أزيلال، قد فتحت تحقيقا في الموضوع وأصدرت قرارا بإغلاق المطعم، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التحقيقات مع صاحب المطعم في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
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2 تعليقات
وانا اتابع هذا الخلل السلوكي اريد فقط ان ادلي بالملاحظات التالية:
– الشروط الصحية التي يجب أن تتوفر لدى المقدمين للوجبات والمأكولات للزبناء لاتمليها الاجراءات القانونية بالشكل الكافي . فنظام تراخيص الاستغلال الموكل للجماعات المحلية لا تلزم بشكل دقيق المستغل التوفر على شرط معين كآليات التبريد الضرورية لحفظ المواد الاستهلاكية
– أغلب المستغلين لا يعملون وفق دفتر تحملات معين لان لا توجد نصوص قانونية ضبطية واضحة.
– هناك فوضى وغياب تنظيم المهن بحيث غالبا مالا نصادف مستغلا متخصصا بل تجاريا يزاولون تجارة الفحم الخشبي + الحليب + اعداد الخبز +..
نشيد بهذا الإجراء الذي اتخذته السلطات المحلية بإقليم أزيلال بشلالات اوزود لكن ينبغي ان يشمل هذا العمل جميع أصحاب المطاعم والمقاهي بمختلف مناطق المملكة وذلك بتشديد المراقبة والتاكد من جودة الأطعمة وصلاحيتها من اجل السلامة الصحية للزوار والزبناء الذين غالبا ما يشتكون من مثل هذه الأحداث فشكرا للسلطات على هذا التذخل السريع والحس المهني والانساني