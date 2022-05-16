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طاجين الدود.. .متابعة صاحب “المطعم ” في حالة اعتقال وإحالته على السجن

2022-05-16 / 18:39
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هبة بريس _ بني ملال

قررت النيابة العامة بأزيلال متابعة صاحب مطعم بشلالات أوزود في حالة اعتقال، بعدما جرى الاستماع إليه اليوم الاثنين على خلفية طاجين “الدود”.

وقالت مصادر الجريدة إن النيابة العامة قد وجهت للمعني بالأمر تهمة عرض مواد فاسدة للاستهلاك ونقل لحوم في ظروف غير صحية

وسيكون صاحب المحل على موعد مع قضيته في جلسة علنية يوم الخميس المقبل .

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي على نطاق واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة اكتشاف طاجين مملوء بالدود حسب رواية صاحب الفيديو بأحد مطاعم شلالات أوزود التابعة لإقليم أزيلال.

وكانت السلطات المحلية بإقليم أزيلال، قد فتحت تحقيقا في الموضوع وأصدرت قرارا بإغلاق المطعم، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التحقيقات مع صاحب المطعم في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.

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