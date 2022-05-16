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الرئيس إيمانويل ماكرون

فرنسا.. ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء

2022-05-16 / 18:26
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هبة بريس _ وكالات

أفاد قصر الإليزيه في بيان مساء يوم الأحد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء.
وفي السابق تم تعيين إليزابيت بورن وزيرة للبيئة، كما أشرفت على وزارة النقل.

وشغلت رئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة عدة مناصب إدارية منذ عام 1990، من مستشارة إلى وزيرة للتعليم مرورا بمستشارة تقنية لشؤون النقل سنة 1997 وصولا إلى اختيارها وزيرة للنقل في 17 مايو 2017.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الأمر استغرق 30 عاما حتى يتم تعيين امرأة مرة أخرى على رأس الحكومة في فرنسا، بعد إديت كريسون من عام 1991 إلى عام 1992 في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران.

وكانت إليزابيث بورن قريبة من إيمانويل ماكرون منذ بدايته كرئيس للجمهورية في عام 2017.

وولدت إليزابيث بورن بباريس في 18 أبريل 1961، ووالدها من أصل يهودي روسي، قاوم خلال الحرب العالمية الثانية، وأم فرنسية، وهي مطلقة ولديها ابن

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