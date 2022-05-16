لقجع: أسعار الغازوال في المغرب ارتفعت ب30 بالمائة
هبة بريس - الرباط
أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، على أن كلفة المواد البترولية عرفت ارتفاعا ملحوظا، مشيرا الى أن برميل النفط تأرجح بين 80 و 133 دولار، بمتوسط 101 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 42%.
وتبعا لذلك، يقول لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، عرفت أسعار الغازوال والبترول ارتفاعا غير مسبوق، مسجلة منذ بداية السنة الى اليوم متوسطات تقدر ب983 دولار للطن بالنسبة للغازول، و1005 للطن بالنسبة للبنزين.
وأضاف لقجع، أن أسعار الغازوال في المغرب ارتفعت بنسبة 30 بالمائة بين فبراير وماي الجاري، لافتا أن الأسعار اليوم في منحى تصاعدي ولا أحد يمكنه أن يتكهن بمستقبل أسعار هذه المواد أو بضمان التزود بها.
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8 تعليقات
من له المصلحة في إعدام مصفاة لاسامير، هو المسؤول عما آلت إليه أسعار المحروقات، ولا يمكننا أبدا أن ننتظر منه أو منهم حلولا لنا..
للاسف يبقى الشعب المغربي البسيط هو الذي يدفع الفاتورة الباهظة على طبقة الأغنياء ولهذا يجب أن يكون تغيير جذري في الأحزاب والطبقة السياسة وان يكون جيل جديد نزيه قد يدفع المغرب إلى الأمام خاصة في علاقاته مع دول الجوار و إبرام اتفاقيات مع الجار الجزائري الذي قد يكون سند قوي للشعب المغربي .
يجب على الحكومة استرجاع لاسمير و تحمل الخسائر المسؤولين السابقين..
عندما قررت الحكومة تحرير أسعار المحروقات وذالك لكي تحرر نفسها من مسؤولية إرتفاع الأسعار..
بما أن ارتفاع ثمن المحروقات له تأثير نسبي على الأسعار فأين دوركم في زجر المحتكرين؟.
الحل الوحيد هو الرجوع إلى صندوق المقاصة وقطع الطريق على اصحاب الشركات المخاطرة للسوق المحروقات..
مشكل المحروقات بمختلف انواعها يعني المهنيين و غير المهنيين و بدون استثناء المحروقات يجب ان تسيرها مؤسسة عمومية ( نزيهة بطبيعة الحال) حتى لا يبقى المجال و الباب مشرعا على مصراعيه للخواص يفعلون بها ما يشاؤون …
انها الفوضى في أسعار المحروقات.هل أعضاء الحكومة يؤدون اثمنة المحروقات كيفيما يؤديها المواطن ..