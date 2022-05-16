لقجع: أسعار الغازوال في المغرب ارتفعت ب30 بالمائة

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، على أن كلفة المواد البترولية عرفت ارتفاعا ملحوظا، مشيرا الى أن برميل النفط تأرجح بين 80 و 133 دولار، بمتوسط 101 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 42%.

وتبعا لذلك، يقول لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، عرفت أسعار الغازوال والبترول ارتفاعا غير مسبوق، مسجلة منذ بداية السنة الى اليوم متوسطات تقدر ب983 دولار للطن بالنسبة للغازول، و1005 للطن بالنسبة للبنزين.

وأضاف لقجع، أن أسعار الغازوال في المغرب ارتفعت بنسبة 30 بالمائة بين فبراير وماي الجاري، لافتا أن الأسعار اليوم في منحى تصاعدي ولا أحد يمكنه أن يتكهن بمستقبل أسعار هذه المواد أو بضمان التزود بها.

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