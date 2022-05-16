لقجع: سعر شحن القمح اللين من أوربا إلى المغرب ارتفع ب27 دولارا للطن

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحرب سنة 2022 أدت الى ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، وهو أسفر عنه ارتفاع كلفة أسعار السلع والشحن والنقل وكذا ارتفاع أسعار توزيع الوقود للعموم.

وكشف لقجع في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن سعر شحن القمح اللين بين الاتحاد الاوروبي والمغرب سجل ارتفاعا بلغ متوسطه 27 دولار للطن، من يناير الى أبريل.

وبالتالي، يضيف لقجع، فقد بلغت تكلفة القمح اللين الموجهة للمطحنة الصناعية ما يناهز 483 درهم للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهم للقنطار.

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