لقجع: ارتفاع الأسعار يمس كافة دول العالم

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على أن ارتفاع الأسعار يمس كافة دول العالم.

وذكر لقجع في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن نفس الأسباب والتي يمكن تلخيصها في جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضاف لقجع، أن الجائحة تسببت في توقف الأنشطة الاقتصادية و فقدان مناصب الشغل وتراجع النمو، مشيرا الى أنه مع بداية تحسن الوضع الوبائي سنة 2021، اتضح أن القدرة الانتاجية تقلصت في عدد من القطاعات وهو ما نتج عنه ارتفاعا في الأسعار.

وتابع ذات المصدر، أن الحرب أدت سنة 2022 الى ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، وهو أسفر عنه ارتفاع كلفة أسعار السلع والشحن والنقل وكذا ارتفاع أسعار توزيع الوقود للعموم.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10