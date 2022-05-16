محمد الصديقي

الصديقي: وضعية الغطاء النباتي هذه السنة مشابهة لسنتي 2015 و2016

2022-05-16 / 16:12
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن التساقطات المطرية الأخيرة ستساهم في ضمان إنتاج الزراعات الربيعية وقطاع المواشي.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن فصل الربيع الممطر، ساهم في استعادة الغطاء النباتي الى مستويات حسنة وطبيعية في بعض المناطق.

وأضاف الوزير، أنه تبين حسب تتبع الغطاء النباتي عبر الأقمار الصناعية، أن هذه السنة ستكون مثل سنتي 2015 / 2016، مشيرا الى أن حقينة السدود لا توال تعاني عجزا بلغ 2 مليار متر مكعب الى حدود اليوم.

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‫2 تعليقات

  1. نطلب منكم إنجاز مشروع “الطريق السيار للماء” les autoroutes de l’eau لكي يتسنى ضخ الماء من الشمال إلى وسط البلاد….

  2. نطلب منكم إنجاز مشروع “الطريق السيار للماء” les autoroutes de l’eau لكي يتسنى ضخ الماء من الشمال إلى وسط البلاد….

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