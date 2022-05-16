وزير الفلاحة: 453 ألف مستفيد من مليوني قنطار من الشعير

2022-05-16 / 15:48
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هبة بريس - الرباط

استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إجراءات البرنامج الاستثنائي الملكي للحد من آثار الجفاف على الفلاحين ومربي الماشية .

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “إلى حدود اليوم، تم اقتناء 4.6 مليون قنطار من الشعير، وزع منه ما يقارب مليوني قنطار على 453 الف مستفيد، كما تم اقتناء مليون و800 الف قنطار من الاعلاف المركبة، وزع منها 680 الف قنطار على 55 الف مستفيد.”

وأضاف الوزير، أن المكتب الوطني للسلامة الغذائية، قام بإطلاق ع،ة حملات للتلقيح والمعالجة لفائدة القطيع.

وبالنسبة للتأمين الفلاحي، يضيف الوزير، فقد تم صرف الشطر الأول في شهر أبريل، وقيمته 360 مليون درهم كتعويضات لمساحات 500 ألف هكتار في 304 جماعة منكوبة، لافتا الى العمل على صرف الشطر الثاني خلال الأشهر القادمة.

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