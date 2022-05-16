عزيز أخنوش

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-05-16 / 14:01
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الصناعة والتجارة حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، والثاني بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، فيما يتعلق الثالث بتطبيق القانون المتعلق بالتمويل التعاوني.

ويختم المجلس أشغاله، يضيف البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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