الجامعة تكشف برنامج الأسود خلال فترة التوقف الدولي لشهر يونيو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كشف بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن برنامج و مواعيد مباريات أسود الأطلس خلال الشهر القادم و الذي سيشهد إجراء ثلاث مباريات.

و يدخل المنتخب الوطني الأول في تجمع إعدادي بفترة التوقف الدولي المقبلة، ابتداء من نهاية شهر ماي الجاري وإلى غاية منتصف شهر يونيو المقبل، تخوض العناصر الوطنية خلالها ثلاث مباريات منها مباراة ودية واحدة ومبارتان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2023.

وإستعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، يجري المنتخب الوطني مباراة ودية أمام نظيره من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء فاتح يونيو 2022 على أرضية ملعب TQL بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وفي إطار التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2023 عن المجموعة الحادية عشرة، تواجه العناصر الوطنية عن الجولة الأولى، منتخب جنوب إفريقيا، وذلك يوم الخميس 09 يونيو 2022 ابتداء من الساعة الثامنة مساء بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وتجرى مباراة الجولة الثانية من نفس التصفيات بين أسود الأطلس ومنتخب ليبيريا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يوم الإثنين 13 يونيو 2022 ابتداء من الساعة الثامنة مساء.

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