مقتل شاب بالكارة وأصابع الاتهام تشير لمحسوبين على جمهور الرجاء

هبة بريس_ برشيد

لقي شاب مصرعه بمدينة الكارة باقليم برشيد، في أحداث عنف، وجهت فيها أصابع الإتهام إلى مجموعة غاضبة من مشجعي فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، قادمين من مدينة وادي زم في اتجاه مدينة البيضاء ، بعد هزيمة فريقهم في مواجهة كروية جمعت بين الاخير وفريق وداي زم برسم البطولة الوطنية في كرة القدم .

وحسب مصادر هبة بريس، فإن الواقعة خلفت قتيلا واصابة العشرات من الجرحى بمدينة الكارة، بعد عاشت مدن أخرى فوضى مماثلة كالتي شهدتها خريبكة وثلاثاء لولاد.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0