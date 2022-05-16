أخنوش يستقبل مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ويناقشان تقوية الشراكة

هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 16 ماي 2022 بالرباط، جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وشكل هذا الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة، فرصة للتطرق للشراكة المكثفة والمتنوعة التي تربط المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وكذا لتقوية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الطرفين، وإعطائها دفعة جديدة بهدف تمكين المغرب من التموقع كمنصة لنقل التكنولوجيا وتعزيز قدراته في المجال الصناعي.

هذا الاجتماع شكل كذلك فرصة لتبادل وتحديد أوجه أخرى للتعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، دعما لخارطة الطريق الصناعية للحكومة، والتي تهم عددا من القطاعات الاستراتيجية مثل: الصناعات الغذائية، والتجارة الإلكترونية، والصناعة 4.0، والاقتصاد الدائري، وتدبير النفايات، والطاقة والمناطق الصناعية، والتعاون جنوب-جنوب.

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