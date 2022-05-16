وفاة والدة المنتج العالمي “ريدوان”

نجلاء مزيان

توفيت صباح يومه الإثنين، والدة الفنان و المنتج العالمي نادر الخياط المعروف ب”ريدوان”.

و في هذا الصدد، نعت الفنانة المغربية فرح الفاسي الفقيدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و نشرت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري بذات المنصة، صورة التعزية مرفوقة بتعليق جاء فيه:”البقاء لله، البركة فراسكم أخي نادر الله إصبركم”.

و بدوره الداعية المغربي رضوان بن عبد السلام كتب :”

إنا لله وإنا إليه راجعون لقد فُجعنا بوفاة السيدة الفاضلة (السعدية العلوي) أم نادر رحمها الله وغفر الله لها ورفع درجاتها في الجنة وتعازينا لأبنائها وبناتها وكل الأسرة الكريمة ونقول لهم جميعا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا”.

و أضاف:”اللهم يا واسع الرحمة وكريم العطاء يا رحمن يارحيم هذه أَمَتك السعدية بين يديك فاللهم أكرم نزلها واغفر ذنبها واجعل قبرها روضة وأسكنها جنتك واجعلها في الفردوس الأعلى”.

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