الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تنتخب البروفيسور السملالي رئيسا بالإجماع

2022-05-16 / 12:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

احتضنت مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع فعاليات و أشغال المناظرة الوطنية السابعة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

و موازاة مع هاته المناظرة، عقدت الجمعية السالفة الذكر جمعها العام الانتخابي، حيث عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب البروفيسور رضوان السملالي رئيسا للجمعية بالإجماع.

و ناقش أرباب المصحات المشاركين في أشغال المناظرة الذين حلوا بالدارالبيضاء من مختلف مناطق المملكة، عددا من القضايا الصحية المختلفة، التي تهم الشق القانوني والإداري والمالي، والمحاور المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وتجويد المنظومة.

و تم بعد ذلك انتخاب مكتب جديد للجمعية و الذي سيرأسه البروفيسور السملالي، باعتماد التصويت السري، و يتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم: حسن أفيلال، مولاي أحمد بودرقة، أمين حيمي، هاشم تيال، أحمد السرجي، منير بشوشي، محمد زيدوح و أسعد الشعرة.

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