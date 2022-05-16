بالفيديو: تَزَامُن الخسوف الكلي للقمر وشروق الشمس في سماء الرشيدية

سعيد وعشى - الرشيدية

كما كان متوقعا شهد فجر الإثنين 16 ماي الجاري في عدد من مناطق افريقيا والشرق الاوسط واوروبا وامريكيا، ظاهرة فلكية تعتبر من الظواهر الكونية والفلكية الجديرة بالاهتمام والمتابعة ألا وهي الخسوف الكلي للقمر او ما يُعرف بـ”القمر الدموي العملاق”.

و بمدينة الرشيدية جنوب شرق المغرب، كما رصدت كاميرا “هبة بريس” ذلك، فقد بدأ دخول القمر إلى منطقة ظل الأرض حوالي الساعة الثالثة و27 دقيقة(غرينتش +1)، وتم رصد بداية الخسوف الكلي للقمر في الرابعة و28 دقيقة ، والذي استمر إلى حدود الخامسة و54 دقيقة حيث بداية خروج القمر من منطقة ظل الأرض، ولم يتم رصد نهاية خروج القمر من منطقة ظل الأرض المتوقعة في السادسة و54 دقيقة بسبب غروب القمر و شروق شمس الاثنين 16 ماي في السادسة و20 دقيقة(الرصد الكامل لهذه الظاهرة في الفيديو أسفله).

يشار أن خسوف القمر يحدث عندما يسقط القمر والأرض والشمس في مستوى واحد، مع مرور القمر عبر ظل الأرض.

وإنه عندما يمر القمر عبر أحلك جزء من ظل الأرض، فإنه يُعرف باسم الخسوف الكلي للقمر.

وحين تصل أشعة الشمس إلى الأرض، يتشتت الكثير من الضوء الأزرق والأخضر، بينما يظل اللونان البرتقالي والأحمر مرئيين، ولهذا السبب يتحول لون القمر إلى الأحمر ويشار إليه غالبًا باسم “قمر الدم”.

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