الأهلي: سنلعب المباراة النهائية.. وعلاقتنا طيبة بكل الأندية المغربية

2022-05-16 / 10:37
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هبة بريس

أعلن الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، موقفه النهائي من خوض المباراة النهائية للمسابقة أمام الوداد البيضاوي في المغرب نهاية الشهر الحالي.

وأصدر النادي المصري، بيانا رسميا، أكد خلاله خوضه المباراة سواء أقيمت في المغرب أمام الوداد المغربي أو خارجه، تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفي الوقت نفسه أعلن عدم تراجعه عن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وجاء في البيان إن الأهلي قرر “خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية، انطلاقا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه”.

وأضاف: “يتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين”.

وأكد الأهلي اعتزازه بعلاقته الطيبة بكل الأندية المغربية. وقال إنها ليست طرفا في الأزمة، وإن موقف النادي موجه ضد الكاف فقط.

وقال النادي، إنه سيستمر في إقامة الدعوى لدى المحكمة الرياضية، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب النهائي للكشف عن كواليس قرار الكاف “والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف”.

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‫2 تعليقات

  1. موقف صحيح تماما من فريق كبير ،فأينما تقام المباراة ستكون حظوظه كبيرة للفوز باللقب ،ربما من يعتقد أن إقامة المباراة في مركب محمد الخامس سيكون عاملا حاسما لصالح الوداد،فهذا يطبق على كل الأندية الإفريقية إلا الأهلي،وقد أثبت ذلك أمام الرجاء الذي لا يقل عن الوداد.أعتقد أن الأهلي سيتوجه باللقب في الأشواط أو بضربات الترجيح

  2. منافقون بما في الكلمة من معنى.
    أشبعتم فينا سبا وشتما ونبحتم من أجل تغيير مكان النهائي من المغرب إلى وجهة أخرى والآن تدعون أن لكم علاقة طيبة بأنديتنا.

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