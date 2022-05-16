الأهلي: سنلعب المباراة النهائية.. وعلاقتنا طيبة بكل الأندية المغربية

هبة بريس

أعلن الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، موقفه النهائي من خوض المباراة النهائية للمسابقة أمام الوداد البيضاوي في المغرب نهاية الشهر الحالي.

وأصدر النادي المصري، بيانا رسميا، أكد خلاله خوضه المباراة سواء أقيمت في المغرب أمام الوداد المغربي أو خارجه، تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفي الوقت نفسه أعلن عدم تراجعه عن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وجاء في البيان إن الأهلي قرر “خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية، انطلاقا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه”.

وأضاف: “يتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين”.

وأكد الأهلي اعتزازه بعلاقته الطيبة بكل الأندية المغربية. وقال إنها ليست طرفا في الأزمة، وإن موقف النادي موجه ضد الكاف فقط.

وقال النادي، إنه سيستمر في إقامة الدعوى لدى المحكمة الرياضية، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب النهائي للكشف عن كواليس قرار الكاف “والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف”.

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