حرقوا محصولا زراعيا وخربوا ممتلكات خاصة.. محسوبين على جماهير الرجاء يرعبون ساكنة خريبكة

2022-05-16 / 09:50
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هبة بريس

شهدت مدينة خريبكة، مساء أمس الأحد، حالة من الفوضى والشغبط عقب المباراة التي جمعت فريقي الرجاء البيضاوي وسريع واد زم.

وحسب مصدر محلي، فقد أقدم عدد من المحسوبين على جماهير الرجاء على تخريب واجهات محلات تجارية، وسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام.

وأضاف ذات المصدر، أن بعض جماهير الفريق الأخضر، تعمدوا اضرام النار في محصول زراعي، كما سرقوا سلع محل للبقالة بشكل كامل.

هذا وتدخلت عناصر القوات العمومية والمصالح الأمنية، لإيقاف المعنيين بالأمر وكذا لتوفير الحماية لساكنة المدينة وكذا لممتلكاتهم.

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‫21 تعليقات

  1. بسم اللة الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد.وبعد المغاربة الأحرار معروفين بالتعاون بين رجال الأمن ويحتريمو ولكن هؤلاء لا يحترمون الجزر تم الجزر .

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