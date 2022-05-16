حرقوا محصولا زراعيا وخربوا ممتلكات خاصة.. محسوبين على جماهير الرجاء يرعبون ساكنة خريبكة

2022-05-16 / 09:50
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هبة بريس

شهدت مدينة خريبكة، مساء أمس الأحد، حالة من الفوضى والشغبط عقب المباراة التي جمعت فريقي الرجاء البيضاوي وسريع واد زم.

وحسب مصدر محلي، فقد أقدم عدد من المحسوبين على جماهير الرجاء على تخريب واجهات محلات تجارية، وسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام.

وأضاف ذات المصدر، أن بعض جماهير الفريق الأخضر، تعمدوا اضرام النار في محصول زراعي، كما سرقوا سلع محل للبقالة بشكل كامل.

هذا وتدخلت عناصر القوات العمومية والمصالح الأمنية، لإيقاف المعنيين بالأمر وكذا لتوفير الحماية لساكنة المدينة وكذا لممتلكاتهم.

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‫5 تعليقات

  2. هدا ارهاب ،يجب ايجد حل لده الهمجية،ولو اقتظی الامر ايقاف المباريات ،

  3. جمهور الرجاء جمهور همجي معروف عنه الشغب والفوضى أينما حل وارتحل
    المخدرات والسلاح والهمج

  4. الخراب وانعدام الضمير وانعدام الأخلاق لهذه الشرذمة يعينون فسادًا اينما حلوا وارتحلوا
    تبًا لهم فليذهبوا الى الجحيم

  5. هادوا ليسوا بجماهير. إرهابيين. يبحثون عن الفوضى نتمنى من العدالة ان لا تكون رحيمة معهم. بل أشد العقوبات. لان هذه الأعمال تثير الشبهات

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