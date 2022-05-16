السعودية: نوزع حصص الحجاج على الدول بالعدل ودون مفاضلة

هبة بريس - وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، إن المملكة العربية السعودية توزع حصص الحجاج دون تفريق أو مفاضلة.

وحسب صحيفة عاجل السعودية، أكد سعيد أن جميع الدول تتلقى معاملة “عادلة”.

وتابع المتحدث أن بلاده تدرس الطلبات الاستثنائية التي تصلها من أي دولة بشأن زيادة العدد وذلك عبر لجان تابعة لها.

وأشار هشام سعيد إلى أن عدد الحجاج هذا العام لن يزيد عن مليون شخص، بسبب تدابير فيروس كورونا.

ورفعت المملكة العربية السعودية عدد الحجاج في الموسم المقبل إلى مليون حاج من داخل السعوجية وخارجها.

وتم تخصيص حج هذا العام لمن هم دون 65 عاما، مع حصولهم على الجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة لدى السعودية. ويقدم الحجاج نتيجة فحص PCR لم تمر عليها أكثر من 72 ساعة إلى المملكة.

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