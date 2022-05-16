الوداد و بركان في المشهد الختامي.. نجاحات الكرة المغربية التي أزعجت الجيران و الحساد

2022-05-16 / 11:35
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نجح مساء أمس فريق نهضة بركان في بلوغ نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد ريمونتادا مبهرة أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، في مباراة العودة، أمام حضور جماهيري كبير.

قبل مباراة نهضة بركان بساعات، كان الوداد الرياضي في الموعد و حقق أماني جماهيره العريضة بالتأهل لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي في مباراة استمتع فيها الحاضرون و المشاهدون بأجواء خرافية في مركب محمد الخامس الدولي.

الوداد و بركان، سفيرا الكرة المغربية في النهائيات القارية، سيواجهان تواليا كل من الأهلي المصري و أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في مبارتين فاصلتين لحمل اللقبين الغاليين، الأولى ستجرى بالدار البيضاء و الثانية بنيجيريا.

وصول الوداد و بركان للنهائي، و قبلهم تتويجات الرجاء و صولاتها القارية، و عودة أسود الأطلس للزئير في قلب أدغال الماما أفريكا و غيرها من نجاحات كرة القدم الوطنية، يبدو أنها أزعجت الحساد و الحاقدين و في مقدمتهم الذين كتبت علينا جغرافيا القدر مجاورتهم.

في كل نجاح يحققه المغاربة يظهر عدو جديد و حاقد و حاسد و مريض، و في طريق نجاح و تقدم الكرة المغربية يسمع النباح هنا و هناك، و مع ذلك تستمر القافلة المزينة بعلم الوطن في المسير غير عابئة بالنباح.

من المدعو الدراجي “مول الكالة” وصولا للمدعو أبو تريكة “الإخواني الهارب”، و غيرهم كثير من الحساد و الحقاد، الذين تنكروا لجميل المغرب فسعوا لنفث سمومهم و تفريغ الحقد المعشش في قلوبهم السوداء في عز انتشائه بالنجاحات، فكان الرد المغربي راقيا نبيلا شافيا كافيا و مفاده استمروا في النباح ودام لنا النجاح تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد الملك محمد السادس.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة تكشف برنامج الأسود خلال فترة التوقف الدولي لشهر يونيو

الجامعة تكشف برنامج الأسود خلال فترة التوقف الدولي لشهر…

2022-05-16 / 14:50
Photo of الأهلي: سنلعب المباراة النهائية.. وعلاقتنا طيبة بكل الأندية المغربية

الأهلي: سنلعب المباراة النهائية.. وعلاقتنا طيبة بكل الأندية المغربية

2022-05-16 / 10:37
Photo of نهضة بركان يقلب الطاولة على مازيمبي ويتأهل لنهائي كأس الكونفيديرالية الإفريقية

نهضة بركان يقلب الطاولة على مازيمبي ويتأهل لنهائي كأس…

2022-05-15 / 22:07
Photo of البطولة الاحترافية ..اتحاد تواركة يحقق “حلم الصعود” ويرافق المغرب التطواني الى قسم الكبار

البطولة الاحترافية ..اتحاد تواركة يحقق “حلم الصعود” ويرافق المغرب…

2022-05-15 / 20:02
Photo of شرطية مغربية ..الحكمة بشرى كربوبي تتألق في نهائي كأس العرش

شرطية مغربية ..الحكمة بشرى كربوبي تتألق في نهائي كأس…

2022-05-14 / 21:39
Photo of فريق الجيش الملكي يتوج بلقب كأس العرش على حساب المغرب التطواني

فريق الجيش الملكي يتوج بلقب كأس العرش على حساب…

2022-05-14 / 18:07
Photo of الاتحاد الجزائري يصدر بيانا جديدا بشأن إعادة مباراة الكاميرون

الاتحاد الجزائري يصدر بيانا جديدا بشأن إعادة مباراة الكاميرون

2022-05-14 / 16:00
Photo of مصدر يكشف تفاصيا استقبال عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة

مصدر يكشف تفاصيا استقبال عامل اقليم الخميسات للبطل جواد…

2022-05-14 / 15:16
Photo of توضيح حول حقيقة تكريم عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة بعلبة شاي

توضيح حول حقيقة تكريم عامل اقليم الخميسات للبطل جواد…

2022-05-14 / 14:32
Photo of الدوري الماسي.. المغربي البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوحة

الدوري الماسي.. المغربي البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع…

2022-05-14 / 12:26

‫2 تعليقات

  1. لا تقارن ابو تريكة بالدراجي فابو تريكة لم يقل شيء يمس المغرب وشعبه

  2. سياسة الدول المتخلفة ،لا صحة لا تليم لا سكن ،دولة بلا شيء ،بقاتليكم غي اللعب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق