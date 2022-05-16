الموت يغيب الصحفي الشاب عادل الطويل الورياغلي

هبة بريس

فجع الوسط الإعلامي بوفاة الصحفي الشاب ابن مدينة طنجة، عادل الطويل الورياغلي.

وتوفي الصحفي الشاب، مساء أمس الأحد، نتيجة حادث سقوط عرضي، بجبل موسى بجماعة بليونش في اقليم الفنيدق.

ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بالفنيدق، إثر نقله على عجل مباشرة بعد سقوطه.

هذا وخلفت فاجعة وفاة الراحل عادل الطويل صدمة وحزن كبيرين بين الجسم الصحفي الذي استحضر طيبوبة وحسن أخلاق الفقيد،

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