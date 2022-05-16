الموت يغيب الصحفي الشاب عادل الطويل الورياغلي
هبة بريس
فجع الوسط الإعلامي بوفاة الصحفي الشاب ابن مدينة طنجة، عادل الطويل الورياغلي.
وتوفي الصحفي الشاب، مساء أمس الأحد، نتيجة حادث سقوط عرضي، بجبل موسى بجماعة بليونش في اقليم الفنيدق.
ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بالفنيدق، إثر نقله على عجل مباشرة بعد سقوطه.
هذا وخلفت فاجعة وفاة الراحل عادل الطويل صدمة وحزن كبيرين بين الجسم الصحفي الذي استحضر طيبوبة وحسن أخلاق الفقيد،
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خبر محزن إثر سماعنا هذآ الخبر ؛ إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
خبر مؤلم بالنسبة للوسط الإعلامي بوفاة الصحفي الشاب عادل الطويل الورياغلي؛ تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذآ الخبر الذي هز وسط الإعلام !!! إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله ونعم عليه الجنة الفردوس الأعلى..
رحمه الله كان يمتاز بسلوك جيد واخلاق حسنة وكان صحفيا بمعنى الكلمة ؛ رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرته اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
بالفعل موتته مؤلمة جداً ومحزنة خلفت حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
والله العظيم عند سماعي بهذا الخبر المحزن والمؤلم تألمت كثيراً لانه صحافي شاب خطفته الموت بهذه الطريقة المؤلمة ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون.
إنها فاجعة وصدمة للوسط الإعلامي بصفة خاصة وبالنسبة الشعب المغربي بصفة عامة ونتمنى ان يصبر اهله الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.
الموت بهذه الطريقة نكون محزنة ومؤلمة . كل ما كتب الله لنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرته اللهم صبرهم الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
كان صحافيا في المستوى المطلوب حيث كان يمتاز بسلوك واخلاق وطيبوبة ولكن شاء القدر وخطفته الموت ؛ إن لله وإن إليه راجعون.
تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
ألم تكن هناك حماية في هذآ الجبل حتى يتم سقوط عرضي أين هم المسؤولون ذالك لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
أين هم المسؤولون حتى نسمع مثل هذه الحالات ؛ لهبوا أموال الشعب ولم يعرفوا مراقبة هذه الجبال ؛ على العلم أن السائحين يقومون بزيارة هذه الجبال لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
موت هذآ الصحفي الشاب عادل الطويل بهذه الطريقة البشعة والحادثة المؤلمة سيعطي درسا للمسؤولين …
إنها صدمة وفاجعة تركت حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا ..رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ارحمه تحت الأرض؛ واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات وتبت اقدامه على الصراط المستقيم واسكنه فسيح جناتك مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل نفسه آمنة مطمئنة يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
ما أعطى ولله ما اخذ؛ اللهم اغسله بالماء والثلج كما يغسل الثوب الابيض من الدنس واجعل قبره روضة من رياض الجنة يآرب ؛ واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
يجب محاسبة المسؤولين على ما حصل للصحفي الشاب الذي ذهب دمه هباءا منثورا إن موته بهذه الطريقة البشعة والحادثة المؤلمة في عنق المسؤولين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون