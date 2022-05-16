الموت يغيب الصحفي الشاب عادل الطويل الورياغلي

2022-05-16 / 09:29
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هبة بريس

فجع الوسط الإعلامي بوفاة الصحفي الشاب ابن مدينة طنجة، عادل الطويل الورياغلي.

وتوفي الصحفي الشاب، مساء أمس الأحد، نتيجة حادث سقوط عرضي، بجبل موسى بجماعة بليونش في اقليم الفنيدق.

ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بالفنيدق، إثر نقله على عجل مباشرة بعد سقوطه.

هذا وخلفت فاجعة وفاة الراحل عادل الطويل صدمة وحزن كبيرين بين الجسم الصحفي الذي استحضر طيبوبة وحسن أخلاق الفقيد،

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‫2 تعليقات

  1. خبر محزن إثر سماعنا هذآ الخبر ؛ إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  2. خبر مؤلم بالنسبة للوسط الإعلامي بوفاة الصحفي الشاب عادل الطويل الورياغلي؛ تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..

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