طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بأقصى جنوب المملكة، وحار نسبيا بالجنوب-الشرقي والسهول الداخلية، مع تشكل كتل ضبابية فوق بعض السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، فضلا عن إمكانية تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة وجنوب المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح محليا قوية بأقصى جنوب المملكة وكذا بمرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف، وما بين 14 و 20 درجة بكل من شمال ووسط البلاد والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 30 درجة فيما تبقى من جنوب وجنوب-شرق المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج عند زوال يوم غد الإثنين ما بين رأس سبارتيل والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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