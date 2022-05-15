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الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار داخل كنيسة في كاليفورنيا

2022-05-15 / 23:24
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هبة بريس - وكالات

بعد مرور يوم على حادث إطلاق نار أودى بحياة 10 أشخاص في ولاية نيويورك الأمريكية، شهدت ولاية كاليفورنيا إطلاق نار في كنيسة، تسبب حسب البيانات الأولية بمقتل شخص ووقوع عدد من الجرحى.

وقال مكتب شرطة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا إن إطلاق النار وقع في كنيسة اليوم الأحد، وتسبب بمقتل شخص ووقوع جرحى أربعة منهم إصاباتهم خطيرة.

وأضاف مكتب شريف المقاطعة على تويتر: “أصيب عدد من الضحايا بطلقات نارية.”

وذكرت تقارير أنه تم اعتقال شخص ومصادرة سلاح يشتبه استخدامه في الحادث.

ولقي عشرة أشخاص حتفهم برصاص مسلح كان يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية هجومية في مدينة بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، بينما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة.

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