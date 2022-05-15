نهضة بركان يقلب الطاولة على مازيمبي ويتأهل لنهائي كأس الكونفيديرالية الإفريقية

2022-05-15 / 22:07
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هبة بريس - القسم الرياضي

تمكن فريق النضهة البركانية من قلب الطاولة على ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، بالملعب البلدي ببركان، مساء اليوم الاحد لحساب إياب نصف نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية.

وحقق الفريق البركاني فوزا كاسحا على غريمه مازمبي الكونغولي بأربعة اهداف مقابل هدف حيث سيلاقي في النهائي فريق اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي .

وسيخوض الفريق البركاني نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن خسر الدور النهائي في عام 2019 أمام الزمالك، والفوز في الآخر في 2020 على حساب فريق مصري آخر (بيراميدز).

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