تونس… الآلاف يحتجون وسط العاصمة رفضا لسياسات سعيد

2022-05-15 / 21:22
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هبة بريس - وكالات

شارك الآلاف، الأحد، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية، رفضا لسياسات الرئيس قيس سعيد.

وأفادت مراسلة الأناضول، أن الآلاف تجمعوا أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، بدعوة من حراك “مواطنون ضدّ الانقلاب” (مبادرة شعبية) و”جبهة الخلاص الوطني” (تضم عدة قوى سياسية ونواب).

ونظمت الوقفة وسط حضور أمني مكثف بالشارع الرئيسي للعاصمة والمداخل القريبة المؤدية إليه، وتفتيش كل من يمر بالشارع.

وردد المحتجون شعارات مناهضة للرئيس سعيد منها “الشعب يريد ما لا تريد”، و”يسقط الانقلاب”، و “لا لتقسيم الشعب”، و”حريات.. حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”دستور، حرية، كرامة وطنية” و “يا قضاء.. اليوم المجد أوقف استبداد الفرد”.

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تعليق واحد

  1. عندما اختار السعيد الانحياز للنضام الجزائري الفاسد على حساب المغرب الذي لطالما وقف الى جانب تونس عندها عرفت ان هذا الرئيس فاسد ولن يجلب لتونس الا الدمار مثله مثل الرئيس تبون ابن فرنسا

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