بعد سحله لمسافة طويلة…بغل يضع حدا لحياة تلميذ بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقي تلميذ يتابع دراسته الابتدائية بالمستوى الثاني، مصرعه مساء اليوم الأحد في حادثة مؤلمة خيمت ظلالها الحزينة والمروعة على ساكنة جماعة امزورة دائرة سطات.

وحسب معلومات دقيقة، فإن الضحية ذو الثامنة ربيعا، كان يمتطي بغلا، قبل أن يسقط أرضا، ويبقى مسحولا بواسطة حبل وضعه بذراعه لمسافة طويلة قاربت الكيلو متر تقريبا وسط الأراضي الفلاحية والأحجار والأشواك والطريق المعبدة الرابطة بين منطقة السدرة وجماعة امزورة، قبل أن يتدخل العديد من ساكنة الدوار لايقاف البغل الهائج وتخليص الجثة من الوثاق بعد أن بدت عليها آثار التهشيم على مستوى الرأس وباقي أعضاء الجسم.

قائد المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد سعيد، وفور علمه بالحادث انتقل إلى عين المكان رفقة معاونيه وعون السلطة بالمنطقة، للوقوف على كافة الحيثيات التي رافقت الواقعة، فيما تم ربط الاتصال بسيارة الاسعاف لنقل الضحية صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

الحادث المفزع خلف حالة من الاستياء والحزن العميقين بين صفوف أسرة وأقارب وساكنة المنطقة، وكذا الأطر التربوية والادارية بالمؤسسة التي ينتمي إليها الضحية، لاسيما وأنه كان يمتاز بأخلاق عالية وانضباط ومواظبة داخل فصله الدراسي.

هذا ومن المنتظر أن يتم اخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي، تمهيدا لتسليمها لذويه لتشييعها بمسقط رأسه بدوار أولاد العربي زكرارة صباح يوم غد الاثنين…إنا لله وإنا إليه راجعون.

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