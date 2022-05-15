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هلال لسفير الجزائر : من حارب في أمغالا؟ أليس الجنود الجزائريون الذين تم أسرهم؟

2022-05-15 / 20:36
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هبة بريس - الرباط

رد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال ، على رئيس الوفد الجزائري بمؤتمر اللجنة الـ24 المنعقد في سانت لوسيا، نادر العرباوي، بعدما فقد أعصابه وتهجم على نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، السيدة غلا بهية، خلال الكلمات الأولى من خطابها، وذلك لكونها تطرقت لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بالجزائر.

وفضح عمر هلال أكاذيب ومزاعم الدبلوماسي الجزائري قائلا: “تسأل السيدة غالا من تمثل؟ سأخبرك بذلك. إنها تمثل مئات الآلاف من مواطني الصحراء المتشبثين بمغربتهم. كما أنها تمثل 20 ألف صحراوي، من النساء والرجال والأطفال وأبناء العمومة والإخوة والأمهات، الذين يتعرضون للاحتجاز في بلدك في مخيمات تندوف”، مؤكدا أنه “إذا كانت الجزائر لا ترغب في أن يتم ذكرها، فما عليها إلا أن تحرر هؤلاء السكان وتسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بالمغرب”.

وواجه هلال الدبلوماسي الجزائري بأدلة دامغة تدل على المسؤولية الرئيسية للجزائر قائلا: “تقولون إنكم لستم طرفا، فلماذا تمولون “,البوليساريو”؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا تسلحون البوليساريو”؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا تتفاوضون باسم البوليساريو؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا تقومون بحملة دبلوماسية وسياسية لصالح البوليساريو؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا استدعيتم سفيركم في مدريد لأنها اتخذت موقفا من مبادرة الحكم الذاتي؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا تقومون باتخاذ مواقف من كل دولة تغير موقفها حول الصحراء المغربية؟ من حارب في أمغالا؟ أليس الجنود الجزائريون الذي تم أسرهم؟ من اقترح تقسيم الصحراء المغربية؟ أليست الجزائر؟ لماذا أغلقتم الحدود المغربية الجزائرية وتشترطون فتحها مقابل قضية الصحراء؟

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‫9 تعليقات

  1. لا فض فوك يا سيد هلال.
    جار السوء لا يعتبر لموعظة و لا يستسلم لدليل و لا تحركه مشاعر الإخوة.
    الحسد أكل أحشاءه و الغيرة قتلت فيه النخوة والشهامة الإسلامية و العربية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  2. أكبر فخ سقط فيه نظام الكابرانات هو اقتراح تقسيم الصحراء بين المملكة المغربية وجبهة بوليزيو صنيعة عسكر المرادية
    كانوا يطالبون بإقليم الصحراء، وحين يئسو من تحقيق ذالك طلبو نصفه
    لو كان إقليم الصحراء ملكا لزعماء بوليزاريو حقا، لما تنازلو عن شبر منه.
    حقا لقد فشلتم وخاب مسعاكم
    يا كراغلة احمادة تندوف والرابوني.

  3. في الصميم النظام العسكري الجزائري المنافق و الفاسد هو المسؤول الاول عن النزاع الذي افتعله في الصحراء المغربية من اجل تقسيم المملكة المغربية العريقة و هذا مستحيل

  4. المغرب في صحراءه إلى ان تقوم الساعة والعجزة الكبرانت يمشيو يقلبو على أمهاتهم واباؤهم الحقيقيين، الم تترك فرنسا التركة الم يستحيوا نساءهم مدة قرن و30سنة الجزاءر،محافظة من محافظات فرنسا لاتاريخ لادين لا دنيا والعجزة نهايتهم ستكون كنهاية بومدين وبوتخىيقة والمراكشي،عبد العزيز وأصحاب العشرية السوداء التي قتل فيه 250000 الف جزاءري،ضلما،وعدوان والله لاينسى والله يمهل ولايهمل ولقد،امهلكم بمافيه،الكفاية انا منتضرون،

  5. إلى الديبلوماسية المغربية الهجوم خير وسيلة للدفاع على كلاب العسكر الجزائري أبناء فرنسا

  6. شكرا السيد عمر هلال ، كتبرد لينا قلبنا في جمهورية دار العجزة، القوة الضاربة في الطوابير، التي صرفت 500 مليار دولار من اجل تقسيم المغرب مند 47 سنة بدون نتيجة .

  9. برك الله في الديبلوماسية المغربية التي سمعته ما لا يرضى ذلك الديبلوماسي الجزائري الضعيف

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