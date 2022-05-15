البطولة الاحترافية ..اتحاد تواركة يحقق “حلم الصعود” ويرافق المغرب التطواني الى قسم الكبار

2022-05-15 / 20:02
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هبة بريس

تمكن فريق اتحاد تواركة، اليوم الاحد من انتزاع بطاقة الصعود الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية ( انوي) في قسمها الاول، بعد احتلاله رسميا وصافة الترتيب في القسم الاحترافي الثاني وراء فريق المغرب التطواني الذي ضمن منذ الدورة 25 التحاقه مجددا بقسم الصفوة.

وجاء صعود اتحاد تواركة ،الذي يقوده الاطار التقني المغربي الشاب محمد بنشريفة ،لقسم الكبار ، بعد تحقيقه نتيجة الفوز على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الدورة الـ28 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني .

وبهذا الفوز تمكن فريق اتحاد تواركة ، الذي عزز صفوفه هذا الموسم بمجموعة من اللاعبين المخضرمين من بينهم الحارس عبد الرحمان الحواصلي ،من احتلال وصافة الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أولمبيك الدشيرة و11 نقطة عن شباب المسيرة. واستغل فريق اتحاد تواركة تعثر أولمبيك الدشيرة المنهزم بثنائية نظيفة أمام شباب أطلس خنيفرة، ليتجمد رصيده عند النقطة الـ42 ثالثا ، وسقوط شباب المسيرة بهدف نظيف أمام الكوكب المراكشي، ليتوقف عداده في 41 نقطة محتلا بالتالي الرتبة الرابعة.

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