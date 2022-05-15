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حقوقية تفجر فضيحة اغتصاب لاعبين جزائريين لقاصر تونسية

2022-05-15 / 19:57
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هبة بريس - متابعة

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي فجرتها الحقوقية التونسية ، غفران الحجيج، بطلها 3 لاعبين جزائريين اغتصبوا طفلة قاصر داخل حمام أحد الفنادق بتونس .

وفجرت غفران الحجيج، وهي محامية وناشطة حقوقية، في تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك، فضيحة تناوب 3 لاعبين جزائرين قدموا إلى تونس للمشاركة في احدى التظاهرات الرياضية على اغتصاب فتاة قاصر ذي 11 سنة بعدما قام ا باستدراجها .

واكدت الحجيج انه تم القبض على مغتصبي القاصر والاحتفاظ بهم من طرف النيابة العمومية بقرمبالية .

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تعليق واحد

  1. مبوك على التوانسه يجب ان يعلموا مع من هم متجاورين تبون اغتاصب قيس واللاعبين مغتاصبين قاصر دات 11 عشر ربيعا اللهم ان هدا منكر

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