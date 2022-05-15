السلطات المغربية : فتح معبري سبتة ومليلية سيكون دون “أنشطة تهريب “

هبة بريس - الرباط

أكدت السلطات المغربية، اليوم الأحد، في بلاغ رسمي، أن إعادة فتح معبري سبتة ومليلية لن يكون مرفوقا بأنشطة “التهريب”.

وجاء في البلاغ “أن السلطات المغربية لن تسمح مطلقا بجعل المعابر البرية باب سبتة وبني انصار، بعد إعادة فتحها، ممرات لأنشطة تهريب السلع والبضائع.”

وأعلنت الداخلية الإسبانية، الخميس الماضي فتح الحدود البرية مع المغرب، الثلاثاء المقبل.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراني مارلاسكا، في بيان ، إنه “تقرر فتح المعابر الحدودية في مدينتي سبتة ومليلية الثلاثاء 17 ماي الجاري”.

ويأتي قرار فتح المعبرين الحدوديين بعد أكثر من عامين من إغلاقها بالتزامن مع تفشي وباء كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5