عينا أبو الهول تثيران الجدل بمصر ووزارة الثقافة ترد

هبة بريس - وكالات

انتشرت صور للأثر المصري المعروف “أبو الهول” وهو مغمض العينين مصحوبة بكلمات تنبئ بكارثة على وشك الحدوث.

وأثارت الصور التي انتشرت على موقعي “تويتر” و”فيسبوك”، السبت، حالة جدل بين آلاف المصريين الذين اعتادوا على الأثر جاحظ العينين منذ جلس شامخا على هضبة محافظة الجيزة المصرية، قبل أكثر من 2500 عام قبل الميلاد.

العديد من المصادر داخل وزارة السياحة والآثار المصرية أدلت بتصريحات تعقيبا على المنشور الغريب، موضحة أن هذه الصور ليست حقيقية وخضعت لتعديل ببرامج تعديل الصور.

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