مصور جريدة ”هبة بريس“ يتعرض لإعتداء عنيف – فيديو

هبة بريس _ الرباط

تعرض مصور جريدة ”هبة بريس” الإلكترونية، مصطفى أبو العلاء، الحامل لبطاقة الصحافة المهنية، قبل قليل لإعتداء شنيع من طرف بعض الأشخاص بمدينة الدار البيضاء، بتحريض من طرف رجل أمن.

وكشف الزميل مصطفى أبو العلاء، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنه كان يزاول عمله خلال تغطيته لمحاولة انتحار قبل أن يتفاجئ برجل أمن يستفسره عن هويته، حيث أخبره أنه مصور صحفي مدليا له ببطاقة الصحافة.

واسترسل الزميل الصحفي، أنه وبعد انصراف رجل الأمن توجه الأخير بعض الأشخاص الموجودين بعين المكان وحرضهم ضده، الأمر الذي دفعهم بالتوجه نحوه وانهالوا عليه بالضرب، لحين تدخل رجل أمن آخر وفر له الحماية .

هذا وأصيب الزميل بضربات قوية على مستوى الوجه والرأس، حيث ينتظر لحدود هذه الساعدة قدوم سيارة الإسعاف لنقله صوب المستشفى.

وإذ تعلن جريدة “هبة بريس” عن تضامنها اللامشروط مع الزميل الصحفي، الذي كان بصدد القيام بواجبه المهني من خلال نقل الخبر وتغطية الحدث، فإننا نطالب المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حق رجل الأمن لمعرفة جميع حيثيات وملابسات إقدامه على هذا السلوك،

بالمقابل تثني الجريدة على رجل الأمن الثاني الذي تدخل لتوفير الحماية الجسدية للضحية، كما هو معمول به بالقوانين الوطنية والدولية بخصوص حماية الصحافيين وتوفير الظروف المناسبة لاشتغالهم.

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