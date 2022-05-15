مصور جريدة ”هبة بريس“ يتعرض لإعتداء عنيف – فيديو

2022-05-15 / 17:10
1
هبة بريس _ الرباط

تعرض مصور جريدة ”هبة بريس” الإلكترونية، مصطفى أبو العلاء، الحامل لبطاقة الصحافة المهنية، قبل قليل لإعتداء شنيع من طرف بعض الأشخاص بمدينة الدار البيضاء، بتحريض من طرف رجل أمن.

وكشف الزميل مصطفى أبو العلاء، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنه كان يزاول عمله خلال تغطيته لمحاولة انتحار قبل أن يتفاجئ برجل أمن يستفسره عن هويته، حيث أخبره أنه مصور صحفي مدليا له ببطاقة الصحافة.

واسترسل الزميل الصحفي، أنه وبعد انصراف رجل الأمن توجه الأخير بعض الأشخاص الموجودين بعين المكان وحرضهم ضده، الأمر الذي دفعهم بالتوجه نحوه وانهالوا عليه بالضرب، لحين تدخل رجل أمن آخر وفر له الحماية .

هذا وأصيب الزميل بضربات قوية على مستوى الوجه والرأس، حيث ينتظر لحدود هذه الساعدة قدوم سيارة الإسعاف لنقله صوب المستشفى.

وإذ تعلن جريدة “هبة بريس” عن تضامنها اللامشروط مع الزميل الصحفي، الذي كان بصدد القيام بواجبه المهني من خلال نقل الخبر وتغطية الحدث، فإننا نطالب المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حق رجل الأمن لمعرفة جميع حيثيات وملابسات إقدامه على هذا السلوك،

بالمقابل تثني الجريدة على رجل الأمن الثاني الذي تدخل لتوفير الحماية الجسدية للضحية، كما هو معمول به بالقوانين الوطنية والدولية بخصوص حماية الصحافيين وتوفير الظروف المناسبة لاشتغالهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القصة الكاملة لطاجين الدود التي أغضبت زوار أوزود

القصة الكاملة لطاجين الدود التي أغضبت زوار أوزود

2022-05-15 / 16:52
Photo of الذكرى الـ 66 لتأسيس الأمن الوطني ..إنجازات وتضحيات

الذكرى الـ 66 لتأسيس الأمن الوطني ..إنجازات وتضحيات

2022-05-15 / 15:19
Photo of ” حرس للحدود” ينتقد إعادة فتح الحدود بين إسبانيا والمغرب بنفس أوجه القصور

” حرس للحدود” ينتقد إعادة فتح الحدود بين إسبانيا…

2022-05-15 / 14:32
Photo of الإحصاء العام للسكان 2024: مندوبية الحليمي تستحضر الحل التكنولوجي المعلومياتي

الإحصاء العام للسكان 2024: مندوبية الحليمي تستحضر الحل التكنولوجي…

2022-05-14 / 22:34
Photo of الحسيمة ..كلب ضال ينهش جسد طفلة ويرسلها الى المستشفى

الحسيمة ..كلب ضال ينهش جسد طفلة ويرسلها الى المستشفى

2022-05-14 / 21:13
Photo of الذكرى 66 لتأسيسها ..برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية

الذكرى 66 لتأسيسها ..برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك…

2022-05-14 / 20:23
Photo of فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض باستعمال ناقلة

فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض…

2022-05-14 / 19:30
Photo of المغرب يشارك بوفد هام في الدورة التاسعة لقمة “أفريسيتي” بكيسومو

المغرب يشارك بوفد هام في الدورة التاسعة لقمة “أفريسيتي”…

2022-05-14 / 17:32
Photo of أمن مكناس يوقف 5 أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات

أمن مكناس يوقف 5 أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات

2022-05-14 / 17:01
Photo of يهم السائقين.. توقف مؤقت لحركة السير بمسار الخروج لبدال تيط مليل

يهم السائقين.. توقف مؤقت لحركة السير بمسار الخروج لبدال…

2022-05-14 / 16:38

تعليق واحد

  1. كذلك نطلب من السيد وكيل جلالة الملك التحقيق في الاتهام الصحافي لرجل الأمن والدليل اللدي جعل الصحافب يتهم رجل الأمن وادا تبت إتهام كاذب يجب اتخاد اقصى الإجراءات في حق كل من سولت له نفسه إتهام رجال الشرطة بالباطل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق