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عقب فنلندا.. الحزب الحاكم في السويد يقرر تقديم طلب للانضمام إلى الناتو

2022-05-15 / 17:06
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هبة بريس _ وكالات
أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم في السويد أنه تبنى رسميا قرارا للتقدم إلى حلف الناتو بطلب للحصول على عضوية الحلف.
وأعلن الحزب أنه قرر خلال اجتماع عقد اليوم الأحد العمل على تقديم السويد طلبا للانضمام إلى الناتو.

وأشار الحزب الحاكم إلى أن السويد، في حال موافقة الناتو على طلبها، ستعارض نشر أسلحة نووية وقواعد عسكرية دائمة لحلف شمال الأطلسي في أراضيها.

ويأتي ذلك في أعقاب قيادة فنلندا أنها قررت أيضا التقدم إلى حلف شمال الأطلسي بطلب الانضمام إليه.

وأعربت قيادة فنلندا والسويد عن نية هاتين الدولتين الانضمام إلى الناتو، على خلفية العملية العسكريةالصورة من الارشيف  التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وانتقدت روسيا بشدة هذه الخطط، محذرة من أنها في هذه الحالة “ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية-عسكرية، وأخرى”.

في غضون ذلك، أعلنت تركيا عن تشاؤمها إزاء إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، متهمة إياهما بدعم “حزب العمال الكردستاني (التركي)” الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا

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