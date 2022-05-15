القصة الكاملة لطاجين الدود التي أغضبت زوار أوزود

هبة بريس _ بني ملال

من هنا انطلقت القصة ..

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق فيه زوجان صدمتهما بعد تناولهما القسط الأكبر من “طاجين” تعج قطع لحمه بديدان صغيرة،

مستهلكو الطاجين قاموا بتصوير المشهد وتوجهوا بعد ذلك إلى مقر الدرك الملكي بشلالات أوزود قصد وضع شكاية بصاحب المطعم الذي قالوا إنه لا يحمي المستهلك بمثل هذه الوجبات التي لا تحترم الشروط الصحية.

الحكاية اتسع الحديث عنها بين من طالب بحماية الأجساد وشريحة ثانية قالت ان الأمر مصنوع لغاية يقف وراءها من ينافس “أوزود” لجلب أكبر عدد من السياح

السطات تتدخل وتغلق المطعم ..

بعد الضجة التي خلفها مقطع الفيديو يوثق عثور أحد المواطنين على “ديدان” في أكلة طاجين قدمت له في مطعم بمركز شلالات أوزود، قامت السلطات المحلية بالجماعة الترابية “آيت تكلا” التابعة لإقليم أزيلال، بإغلاق المطعم المذكور.

ويترقب الراي العام التطورات التي يمكن ان يأخدها الموضوع اذ ستتعمق التحقيقات في الواقعة التي أثرت بشكل سلبي على السياحة بالمنطقة.

و لم يتم اعتقال المشتكى به أو إخضاعه للحراسة النظرية، فيما تم إغلاق محله إلى حين البت في القضية.

وقالت مصادرجيدة الاطلاع الى انه في حال تبين لوكيل الملك ضرورة إحالة المشتكى به المعني على قاضي التحقيق فسيقدم ملتمسا لهذه الغاية

بعد احتدام النقاش حوله..طاجين الدود يصل قبة البرلمان

خلف تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، اضطر معه النائب البرلماني محمد أوزين، الى طرح سؤال كتابي تقدم به بمجلس النواب،

وطالب أوزين من وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي ستتخذها الوزارة من أجل تشديد المراقبة على المنتجات المقدمة في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة القارة والمتنقلة حماية لصحة وسلامة المستهلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع اقتراب فصل الصيف تنتعش حركة السياحة الخارجية والداخلية ومعها يكثر الإقبال على مطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة، ما يطرح بإلحاح مسألة الوقاية والمراقبة تفاديا للإصابة بالتسممات الغذائية.

صاحب المطعم امام وكيل الملك

علم مز مصادرجيدة الإطلاع ان صاحب المطعم، الذي قدم “طاجين الدود” لأحد الزبناء بأوزود، سيحال،الصورة بداية الأسبوع المقبل، على وكيل الملك من أجل مباشرة التحقيقات .

ويرجح ان تذهب اقوال صاحب المطعم الى اتهام الكوبل صاحب الفيديو الى تدبيرها بشكل مقصود بغرض جني الأرباح من اليوتيوب”.

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