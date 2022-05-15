العالم على موعد مع خسوف القمر

هبة بريس _ متابعة

أعلن مركز الفلك الدولي، أن العالم سيكون ليلة الأحد 16 ماي، على موعد مع أطول خسوف للقمر، حيث ستشاهد بدايته من شرق إفريقيا، ويشاهد كاملا في دول غرب أفريقيا.

وأوضح المركز الفلكي في بيان له، أن خسوف القمر لن يشاهد في دول المشرق العربي نظرا لغروب القمر قبل بداية الخسوف.

وسجل المصدر ذاته، أن هذه الظاهرة الفلكية ستصل مرحلة الذروة بداية عند حلول الساعة 04:12 من فجر الاثنين.

يشار إلى أن الخسوف الكلي للقمر سيكون طويلا، إذ سيستغرق أزيد من 5 ساعات في مختلف مراحله.

فيما يلي توضيحات المركز حول خسوف القمر هذه الليلة:

– شبه الظل، الساعة 01:32 غرينتش

– خسوف جزئي، الساعة 02:28 غرينتش

– خسوف كلي، الساعة 03:29 غرينتش

– مرحلة الذروة، الساعة 04:12 غرينتش

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