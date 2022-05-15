الأمير مولاي رشيد يمثل الملك محمد السادس بأبو ظبي في تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في تقديم التعازي في وفاة رئيس دولة الإمارات

2022-05-15 / 15:49
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هبة بريس _ الرباط

مثل الأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بأبو ظبي، الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم الملكي الأمير مولاي رشيد، خلال استقباله من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعازي جلالة الملك في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

حضر الاستقبال على الخصوص الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

كما حضره عن الجانب المغربي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

وكان الأمير مولاي رشيد، قد حل في وقت سابق اليوم بالمطار الرئاسي بأبوظبي، حيث وجد في استقباله الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ، رئيس المكتب التنفيذي لحكومة أبو ظبي.

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تعليق واحد

  1. رغم وجود الرئيس السابق خليفة فإن اخوه محمد كان الرئيس الفعلي السابق والجالية.يعني لاتغيير تغير.فانه صحبة ابي منشار فانتظروا سنوات عجاف وازمات بالامور العربية الإسلامية.كلاهما يحبان خلق الفوضى الخلاقة كما حدث باليمن وليبيا ..الخ ولاعلاقة لهما بالاسلام والمسلمين.اللهم ان كنت تعلم أنهما سوف يتمادا في تسبب المشاكل والازمات والانقلابات بالامة العربية الإسلامية فامحيهما من على وجه الأرض وكل من يؤذي الاسلام والمسلمين.

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