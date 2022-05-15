بيتاس : لسنا ملائكة ولا نمارس جمع الحطب في غابات وليال مظلمة
قال مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن من يحاول اليوم تقزيم الحزب، تناسى أن المغاربة قطعوا مع هذا المنطق يوم 8 شتنبر الماضي.
وأضاف بايتاس، خلال كلمة له في المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرةأمس السبت بسلا، قائلاً “لن نسمح بتقزيم التجمع الوطني للأحرار”.
واسترسل بايتاس قائلاً ” لسنا ملائكة نحن حزب يصيب ويخطئ لكننا لا نخطئ في التوابث، ولا نحتاج للدروس ممن قام بالمراجعات عديدة، الأحرار وبعد 44 سنة من التواجد الحقيقي ومن المعانقة الصادقة وتبني الثوابت الحقيقية له الحق في الافتخار بإيمانه المستميت بتواثب وطنه، في وقت كانت فيه الطوائف تمارس جمع الحطب في غابات وليال مظلمة”.
وشدد على أن التجمع الوطني للأحرار ناضل طيلة 44 سنة وسيستمر في النضال من أجل وطن قوي يسوده نظام ملكي بتوابثه الواضحة، الدين والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي، ذلك لأنه حزب واضح صادق مع نفسه ويشتغل بأجندة واضحة يعرفها المغاربة من طنجة إلى لكويرة.
3 تعليقات
خطاب سياسي جميل اخي الثوابت الوطنية لا احد يجرؤ عليها ولكن ان تحتمي وراءها كسياسي هذا ما لا يجب خصوصا كلما طلب منكم استفسار معين تلعبون دور الضحية وترمون الاخر بسهام الثوابت.
سبحان الله لم اقبل هذا النكره ابدا . هو اول من يعرف انه لم ينجح بالديمقراطيه وانما بالمال الفاسد ودعم المخزن له ِ لعنة الله عليك
مثل هذه الترهات يبين لنا هذه الحكومة غير قادرة على الشأن العام وغير مسؤولة سئمنا من مثل هده التصرفات ، نريد حكومة كفائات قوية تشتغل بمنطق المساوات وتحسين ظروف العمل والعيش الكريم للمواطن