العلمي يعلق على قرار رفض إجبار الزوجة على معاشرة زوجها
سجل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن القرار الصادر عن محكمة الأسرة بالرباط بخصوص رفض طلب زوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا هو انتصار للزوجة وهو قرار يتوج النضالات السياسية والحقوقية”.
جاء ذلك خلال كلمة له بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة المنعقد امس السبت
واكد الأخير ان هذا القرار يجب أن يلقى الدعم من حزب التجمع الوطني للأحرار ولابد من مساندته . مشير إلى أن النضالات السياسية والتحركات الحقوقية بخصوص المرأة تكرست اليوم بهذا الحكم القضائي ”
وأصدرت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط قرارا قضائيا ترفض من خلاله طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل.
وتعود تفاصيل القرار إلى 9 مارس 2020، بعد رفض المحكمة طلب الزوج بناء على أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.
واعتبرت الهيئة في حكمها أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما.
7 تعليقات
هههه واش الزواج الي يوصل للمحكمة مثل هذه المسائل الحساسة عاد باقي زواج ؟
هذا لا يمثل سوى انتصارا و تشجيعا لدفع الطرفين الى ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج
واللي يبغا يدير شي حاجة يديرها
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حتما ستلقون الله و سيذكركم بما كنتم تعملون
لبنة اخرى اسقطت من بنيان الاسرة ، فهذا مخطط لهدم الاسرة التقليدية ، و علة اخرى لعزوف للشباب فالمرأة اذا كانت تتهرب من المعاشرة داخل الزواج فستبحث عنها خارج الزواج ، و الله معظلة كبيرة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
إذا فعلى المحكمة تعطي الزوج حق فسخ العقد والطلاق دون اي حقوق لهذه الزوجة التي اخلت بعقد الزوجية….ومثل هذه الاحكام تزيد عزوف الشباب عن الزواج وتجعل الزواج حفرة يخشون الوقوع فيها.
يعني الزوجة عندما ترفض المعاشرة الزوحية مع زوجها هذا حقها و انتصار لها !؟ إوا و الزوج فين يمشي ؟ لا معاشرة مع زوجته لا حق في الزوجة الثانية !!! هذا انتصار للزوجة ! إوا سيادنا بلاش من هاد الزواج ! و مريضنا ما عندو باس. المرجو النشر . انا متضرر