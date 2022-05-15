المئات يتظاهرون في تونس للمطالبة بعزل الرئيس

هبة بريس _ وكالات

شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، الأحد، مسيرة احتجاجية لمعارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، تطالب بعزله.

وقالت وسائل اعلام إن مئات المحتجين رفعوا شعارات مناهضة لما وصفوه بـ”الانقلاب”، مطالبين بـ”عزل سعيد والعودة للمسار الدستوري”.

وكانت حركة النهضة دعت مؤيديها لمسيرة احتجاجية ضد المسار الذي يقوده الرئيس منذ 25 يوليو الماضي، وذلك بعد أسبوع من خروج مظاهرات مؤيدة قرارات ما يعرف بـ”الجمهورية جديدة

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