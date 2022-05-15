أنصار النهضة يحتجون بتونس

المئات يتظاهرون في تونس للمطالبة بعزل الرئيس

2022-05-15 / 12:29
1
هبة بريس _ وكالات

شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، الأحد، مسيرة احتجاجية لمعارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، تطالب بعزله.

وقالت وسائل اعلام إن مئات المحتجين رفعوا شعارات مناهضة لما وصفوه بـ”الانقلاب”، مطالبين بـ”عزل سعيد والعودة للمسار الدستوري”.

وكانت حركة النهضة دعت مؤيديها لمسيرة احتجاجية ضد المسار الذي يقوده الرئيس منذ 25 يوليو الماضي، وذلك بعد أسبوع من خروج مظاهرات مؤيدة قرارات ما يعرف بـ”الجمهورية جديدة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انضمام فنلندا الى الناتو.. رد فعل بوتين على القرار

انضمام فنلندا الى الناتو.. رد فعل بوتين على القرار

2022-05-15 / 13:34
Photo of رسميا ..فنلندا تقدم طلب الانضمام إلى حلف الناتو

رسميا ..فنلندا تقدم طلب الانضمام إلى حلف الناتو

2022-05-15 / 11:34
Photo of بلينكن يهاتف عائلة شيرين أبو عاقلة ويؤكد الدعم

بلينكن يهاتف عائلة شيرين أبو عاقلة ويؤكد الدعم

2022-05-15 / 11:03
Photo of بعد عام من التأجيل..السباق على رئاسة الصومال المضطرب يبدأ اليوم

بعد عام من التأجيل..السباق على رئاسة الصومال المضطرب يبدأ…

2022-05-15 / 10:28
Photo of مجزرة بوفالو بنيويورك … ماذا كتب منفذها على بندقيته؟ صورة

مجزرة بوفالو بنيويورك … ماذا كتب منفذها على بندقيته؟…

2022-05-15 / 10:15
Photo of ليقدم تعازيه.. الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات

ليقدم تعازيه.. الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات

2022-05-15 / 09:28
Photo of فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

2022-05-15 / 09:08
Photo of 8 قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بنيويورك

8 قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بنيويورك

2022-05-14 / 22:10
Photo of “داعش “يعلن مسؤوليته عن مقتل خمسة جنود مصريين في سيناء

“داعش “يعلن مسؤوليته عن مقتل خمسة جنود مصريين في…

2022-05-14 / 20:05
Photo of الحرس المدني الاسباني يستعين ب”الدرون ” لمراقبة الحدود بسبتة المحتلة

الحرس المدني الاسباني يستعين ب”الدرون ” لمراقبة الحدود بسبتة…

2022-05-14 / 19:03

تعليق واحد

  1. فعلا دعوة إلى الضمائر الحية بتونس الخضراء لتوحيد الصفوف والخروج للشارع بطريقة حضارية ودمقراطية للتعبير عن رفض الاقصاء الممنهج من طرف السيد سعيد عصابة الرئيس المخلوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق