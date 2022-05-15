المؤتمر الجهوي للاحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة

الطالبي العلمي : بنكيران “حلايقي” !!

2022-05-15 / 12:12
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هبة بريس _ الرباط

وصف رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله بنكيران، ‏الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بـ”الحلايقي”

وقال الأخير ان بنكيران تعددت مواقفه معرجا بالتفسير ” في 2013 أخنوش ولد الناس ‏وبغيتو يكون معايا ‏فالحكومة،ثم لا راه دار البلوكاج، والآن ما كيسواش !؟”

وقال العلمي في كلمته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” ‏بجهة الرباط سلا القنيطرة، ‏‏:”ان العقول ‏الكبيرة تناقش ‏الأفكار، والعقول الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص”. ‏

وفي اطار المداخلات ؛ اكدت مجملها أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لا يمكن أن يستقيم دون مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، التي أبانت بلادنا عن إرادة سياسية قوية لتجسيدها منذ اعتماد دستور المملكة الجديد سنة 2011.

وأكدت المداخلات أن أي إصلاح مؤسساتي ناجح يفترض أن يكون حاملا لأولويات المرحلة المقبلة، عبر إسناده برؤية شاملة مندمجة، وهو ما يجسده النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مختلف الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي أطلقتها بلادنا بفضل الرؤية الملكية المتبصر.

وشددت على ضرورة مواصلة التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الأوراش الحكومية التي فتحتها الحكومة خلال الستة أشهر من عمرها، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وبرنامجي أوراش وفرصة.

وتوج المؤتمر الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة بانتخاب أعضاء المجلس الجهوي.

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‫26 تعليقات

  1. اللهم احلايقي وله ما له وعليه ما عليه ولم نسمع منكم أو من غيركم أن اتهمتوه بالشفار أو قام باختلاسات ايام توليه رآسة الحكومة.

  3. السياسة تميعات في بلادنا المفسدين والسماسرية هم من استولوا على الاحزاب المغربية لاغرلضهم واغراض آبائهم الشخصية والشعب المغربي في الاخير هو لي ضايع والاحزاب اليوم مخالفة من الوطنية حيث أصبحت مقراتها للتسمسير وبيع تزكيات الانتخابات ولا تنشط إلى بعد اقتراب الانتخابات فقط .

  6. ما كفايا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام المحلي نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الاعراب هههههههههههه

  7. بنكيران أصلا لم يعطي أي شيء للمواطن المغربي سوى ازيادات في المحروقات؛ فأنت ياسيد العلمي تريدان تتقمص شخصية بنكيران لكنك كن على يقين ستكون مثله هههههههههههه.

  8. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي كل المشاكل التي أصبحنا فيها حاليا بسبب حزب العدالة والتنمية بسببهم تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب ولاسيما في القطاع التعليم والصحة وووووو وووووووو وغيرها حسبنا الله ونعم الوكيل..

  9. المرجوا منكم الاهتمام بالوضعية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص في في الزيادات المهولة في المحروقات وفي المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني هذآ هو الأهم والمفيد وليس في التفاهات الفارغة…

  10. بنكيران هو السبب في ما وصل إليه المغرب حالياً من تأخر البلاد في التعليم والصحة وغيرها فهو فعلا (الحلايقي) هذه هي المهنة التي يستحقها هههههههههههه.

  11. المشكل الكبير أن الشعب المغربي وضع الثقة في هذآ الشخص بنكيران وكان أكبر خطأ ارتكبه الشعب المغربي…

  12. قبل كل شيء يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بمحاسبته في لهب الأموال الباهضة التي لهبها وذهبت الميزانية في جيبه متمتعا بها ……

  13. مرة أخرى يجب على الشعب المغربي ألا يضع ثقته العمياء في اي مترشح الانتخابات الرئاسية والجماعية المقبلة يجب ان يأخذ الحيطة والحذر؛ وان يستفيد من الدرس والعبرة…..

  14. هل دولة اليبان فيها احزاب؟الجواب لا و النتيجة رابع قوة اقتصادية في العالم ،القاعدة الدول المتخلفة هي التي لديها اكتر من عشر احزاب، امريكا فيها حزبين الجمهوري و الديمقراطي وهي أول قوة اقتصادية و علمية و عسكرية في العالم.المغرب لن يتقدم وسيبقى فيه الرشوة والفساد مئة عام أخرى مادامت هناك تلاتون حزب بلا فائدة يضيعون اموال الشعب ويساهمون في تفقير الشعب

  15. لاندري هل هذه سياسة ام حلبة التهريج السياسي؟؟؟ عوض الحل والحوار الجاد في مواضيع تهم الشعب المغربي..

  16. الشعب المغربي هو من يؤدي الثمن ويتحمل مسئولية كل شيء وأنتم تقومون بالتهريج والنهب وسلب أموال الشعب المغربي. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  17. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولكن للاسف الشديد لم يطبق هذآ الكلام والعكس هم راعون عن عائلتهم ومصالحهم والفاهم يفهم هههههههههههه.

  18. اعتقد أكبر حزب عرفته البشرية في النفاق والكذب هو حزب العدالة والتنمية وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  19. بنكيران أصلا أخذ التقاعد بملغ يشتغل به أكثر من مواطن مغربي أجرته بسيطة فلا يهمه مصلحة المغرب…..

  20. أظن أن في عهد بنكيران كانت الوضعية أسوء بكثير حالياً لأنه هو السبب الرئيسي في ارتفاع ساروخي في المحروقات وهو من اعتدى على المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجرة بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم….

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